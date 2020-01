Prøvespillere står i kø i Holbæk

Det er allerede en gammel nyhed, at angriberen Rasmus Suhr Petersen har forladt Holbæk. Sidste sæsons Holbæk-topscorer tørner nu ud for Hillerød. Midtbanespilleren Lasse Frendrup er vendt tilbage til Tuse, og har i øvrigt fra Holbæk-lejren fået følgeskab af August Mogensen. Frederik Ruhr er stoppet på grund af arbejdspres, målmanden Magnus Christoffersen forsøger at finde en ny klub i københavnsområdet, højrebacken Kristian Paris tager et halvt år til Berlin og endelig er målvogteren David Paris på højskole i løbet af foråret.

