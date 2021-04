Pres på landevejene omkring Mørkøv

- Det var ikke det hårdeste løb, men et løb med meget fart. Der var mange små ryk og farten blev holdt høj. Vi ville gerne sidde som et hold, men det lykkedes ikke helt, det skal nok komme, sagde Sebastian Nielsen.

- Det var god træning og jeg fik set, hvordan drengene kører. Det var lidt ærgerligt, at vi ikke fik kørt som et hold, de kunne have kørt i hver sin trøje. Jeg vil bare gerne hjælpe drengene, og det her var en nem måde at gøre det på, sagde Pedersen efter løbet.