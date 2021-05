Holbæks 1. divisionsspillere sikrede sig en premieresejr over Arbejdernes Tennisklub i det nordvestlige København.

Send til din ven. X Artiklen: Premieresejr til Holbæks tennismænd Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Premieresejr til Holbæks tennismænd

Lokalsport Nordvestnyt - 11. maj 2021 kl. 11:03 Af Brian Jensen Kontakt redaktionen

Det lykkedes for mændene i Holbæk Tennis & Padelklub at vinde holdets første holdkamp i 1. division, da spillerne på udebane besejrede ATK med 4-2. Den sejr skabte glæde hos holbækkerne, for ATK har traditionelt været en af de klubber, der volder problemer for nordvestsjællænderne.

Spillende træner Mik Ledvonova viste vejen i et opgør mod Frederik Odorico Emmertsen, der ikke bød på store forhindringer. Ledvonova vandt opgøret sikkert med 6-2, 6-3. Tredjesinglen Henrik Kirkeskov Nielsen vandt også, da han slog Frederik Gülstorff med 7-5, 6-4. Både Oliver Michalik Lind Frederiksen og Mohammad-Reza Sadeghi Gavanchi tabte deres single-opgør, og så skulle det hele afgøres i herredoublerne.

Efter en regnvejrsforsinkelse lykkedes det for holbækkerne at sejre i begge doubler. Mik Ledvonova og Oliver Michalik Lind Frederiksen vandt med 6-4, 6-0 over Thomas Leth Jensen og Vincent Fougner, mens Christian Lindeskov og Henrik Kirkeskov Nielsen fik ram på Christoffer Sodemann og Lucas Mechouar med cifrene 7-5, 6-1.

4-2 sejren til Holbæk udløser fem point, fordi man i år har besluttet at give vinderne af en holdkamp et ekstra point. Det sker for at udligne fordelen ved det ekstra point man vinder ved en golden match tiebreak.

Sportschef i Holbæk Tennis & Padel Klub, Carsten Højerslev, forventer en tæt række, med københavnerholdene KFUM og Kløvermarken som de største favoritter. Holbæks næste opgør i 1. division er også på udebane. Holdet møder allerede torsdag Øresund på udebane. Øresund tabte deres første kamp til Kløvermarken med 1-5.