Premieresejr til Holbæk

- Det er altid rart at starte med en sejr i en ny sæson. Og for mange af vores spillere er det første gang, de spiller i 1. division. At have så mange unge spillee i sådan en række er en udfordring, men spillerne gjorde det godt. Det var rart at starte med en sejr, siger Matias Camino.