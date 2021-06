Tidligere landsholdsanfører Christian Poulsen fortæller om sine slutrunde-oplevelser. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Poulsen: Slutrunder er store oplevelser

Lokalsport Nordvestnyt - 12. juni 2021 Af Christian Dahl

- Det er selvfølgelig en kæmpe oplevelse. Det er et af de store momenter, man gerne vil være med til.

Sådan siger den tidligere anfører for det danske herrelandshold i fodbold Christian Poulsen. Han kan godt forstå, hvis de danske spillere glæder sig, for ifølge ham er det noget ganske særligt at være med til en slutrunde.

Anføreren, der kommer fra Asnæs og har spillerfortid i Holbæk B&I har fulgt landsholdets forberedelser hjemme fra Amsterdam, og han kan godt genkende mekanismerne, fra han selv var af sted til slutrunder.

- Der er en kæmpe opmærksomhed. Når jeg hører dansk radio, kan jeg virkelig mærke nationens interesse. Til EM er hele nationen med. Der er det virkelig Danmarks hold. I kvalifikationen, så er det »vores hold«, når landsholdet vinder. Men når det taber, så er der ikke lige så meget interesse. Ved en slutrunde, der har man alle med, fortæller Christian Poulsen.

Og selv om der er pres på spillerne, så er det en positiv oplevelse at være med.

- Helt vildt. Det er et højdepunkt i karrieren. Det er noget af det, man altid vil se tilbage på. Jeg har selv haft en masse sjove ture. At være med på landsholdet og mærke, at hele nationen er med. Det er superfedt at være en del af. Jeg tror de nyder det, siger Christian Poulsen.

Han fortæller samtidig, at det er noget helt andet at spille på landsholdet end at være hjemme i klubberne.

- Efter en lang sæson, så er landsholdet et frirum. Jeg elskede at spille på landsholdet, og jeg kan se og mærke, at der er en masse interesse for det, siger Christian Poulsen.

I sine 92 landskampe for Danmark nåede han at være med i fire slutrunder.

- Det er hele setuppet, der er fedt. Man mærker, at der er stor opmærksomhed, der er en masse hype, og det er superfedt at være en del af. Nu er det på hjemmebane, og det er helt unikt. Man kan mærke al opmærksomheden, og det er jo en drengedrøm at spille for landsholdet til en slutrunde, siger Christian Poulsen.

- Der er også et pres af forventninger. Det er en del af det, at det kilder i maven. Holdet har været i Østrig, hvor det var stille og roligt, men nu er det i Danmark, og de ser frem til første kamp. Nu er de i gang, siger Christian Poulsen.

Lukket miljø Men det er også et lukket miljø at være i , og det er lang tid at være væk fra familien.

- Der er også et kæmpe afsavn. Der er mange, der har børn, og de er tit små. Jeg kan huske, at jeg tit har fejret min datters fødselsdag ved, at familien kom forbi en halv time, hvor vi spiste kage, siger Christian Poulsen, hvis datter er født sidst i maj.

Og der sker noget mentalt med spillerne i den lange tid sammen.

- Det er lang tid at være væk. Især med corona, hvor de lukker det helt af. Det kan være hårdt for spillerne. Hvis man går videre fra gruppen, bliver man mentalt træt. Man savner input udefra. Der er nok fokus på at skabe noget for spillerne, så man ikke føler sig lukket inde. Næsten som i et fængsel. Det er nok for hårdt et ord, men bare sådan en lille ting som at komme til frisøren kan betyde noget, siger Christian Poulsen.

Og mens de store stjerne nok skal klare sig, kan der være brug for mere opmærksomhed om andre spillere.

- Der vil altid komme noget kuller. Der er jo en stor trup i år. Det kommer især blandt dem, der ikke spiller kampene. Nogle har troet, de skulle spille, men kommer ikke til det. Nogle vil hurtigt blive frustrerede og skuffede. Det er vigtigt at holde alle i gang, siger Christian Poulsen, som også tror, at det er en af grundene til den store rotation i optaktskampene.

- Det er positivt ved landsholdet, at de bruger hele truppen, så alle føler sig som en del af holdet, siger Christian Poulsen.

Men det betyder ikke, at der ikke er rivalisering.

- Alle dem, der er med, er vindertyper. Der er konkurrence til træning, og det giver den tænding, der skal være. Der skal være intens konkurrence om pladserne for at holde hinanden skarpe. Men de store hold, og dem, der når langt, de vil opleve, at der kommer skader, så hele truppen er vigtig. Alle skal være klar, når dagen kommer, siger Christian Poulsen.

Vigtigt med aktiviteter For at holde stemningen god og spillerne klar, er der et stort arbejde, som i vid udstrækning klares af hele holdet bag holdet.

- Jeg er sikker på, de gør, hvad de kan, for at undgå »fængselskuller«, siger Christian Poulsen.

Han har altid sat pris på muligheden for at se familien, men han er klar over, at coronaen sætter særlige grænser i år.

- Jeg kan forestille mig, de lejer en biograf eller noget lignende, siger Christian Poulsen.

Til gengæld hjælper det, at mange af spillerne er gode venner i forvejen.

- Der vil altid være grupperinger, og nogle er mere introverte end andre. Nogle er rigtigt gode venner, nogle kender hinanden fra FCK eller Brøndby og har kærester eller koner, som også er venner, og så hænger de mere ud sammen. Det er vigtigt, at truppen kan sammen. Jeg var selv 12 år på landsholdet, og der var altid god stemning. Det var altid godt at være på landsholdet, siger Christian Poulsen.

Han fortæller, at der altid er et fællesrum, hvor spillerne kan slappe af og enten spille spil eller se film sammen. Og det var en af de ting, han selv brugte, når han var af sted med landsholdet.

- Jeg kunne godt lide at gå ned i fællesrummet og spille billard, bordtennis og kort og se film. Men det var også fedt bare at gå en tur ned i Helsingør og gå lidt rundt eller at gå en tur ved vandet, siger Christian Poulsen.