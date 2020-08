Portugiser til prøvetræning i Holbæk

Holbæk havde en overraskelse i ærmet, da 2. divisionsholdet onsdag vandt med 4-2 i en træningskamp mod Roskilde KFUM. For den portugisiske prøvespiller Raoul da Silva spillede hele opgøret i midterforsvaret - efter at han landede i Danmark tirsdag.

Det gjorde den 24-årige bomstærke og tårnhøje forsvarer solidt. Da Silva demonstrerede stor luftstyrke og var i flere tilfælde afgørende med præcise tacklinger, der forhindrede endnu større chancer til modstanderne. Ikke mindst, da han midt i første halvleg med et fantastisk returløb forhindrede KFUM's Luka Dumic i at score på hovedstød. Da Silva kastede sig tilbage og fik generet Dumic så meget, at bolden røg forbi på en ellers stor chance.