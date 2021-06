Pokaldræberen FC Kalundborg er videre

I serie 4-klubben FC Kalundborg drømmer man om et lokalopgør mod Svebølle, når der skal trækkes lod til fjerde runde af pokalturneringen. Tirsdag lykkedes det nemlig serie 4-holdet at overraske endnu en gang i pokalturneringen, da Jyllinge FC fra serie 3 blev besejret med 4-1.

Dermed er FC Kalundborg klar til første runde under DBU - som det eneste tilbageværende serie 4-hold fra Sjælland. Holdet gik videre fra første runde uden kamp, da hjemmeholdet fra serie 4, Kr. Helsinge, blev taberdømt. FC Kalundborg gik også videre fra anden runde uden kamp, da Undløse fra serie 2 blev taberdømt. I tredje runde rullede bolden endelig, og her besejrede FC Kalundborg serie 2-klubben FK Sydsjælland 05 med 5-1.

Tirsdag lignede det i kampens indledning det ventede kampbillede. Gæsterne fra Jyllinge, der ligger nummer to i deres pulje i serie 3, pressede hjemmeholdet langt tilbage på kunstgræsbanen i Munkesøen og tvang hurtigt et par redninger ud af Kalundborg-keeperen.

Første halvlegs mest bizarre hændelse indtraf, da Kalundborg efter 12 minutters spil have hjørnespark. Foran Jyllinge-målet kom to Kalundborg-spillere op og toppes - så meget, at der var knytnæveslag i luften, både foran Jyllinge-målet og på vej tilbage mod midtercirklen. Det endte lidt uforståeligt kun med et gult kort til Kalundborg-spillere - og helt uforståeligt med et gult kort til en Jyllinge-spiller, der forsøgte at splitte de stridende parter ad.