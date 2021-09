Holbæk tabte tirsdagens pokalopgør mod Fremad Amager me 1-2, men var efter kampen stolte over indsatsen mod 1. divisionsholdet. Foto: Thomas Olsen

Pokal-indsats gav stolthed i Holbæk

Hvis der var en, der ikke fik lang snor i tirsdagens pokalopgør mellem Holbæk og Fremad Amager, så var det kampens dommer, Benjamin Willaume-Jantzen. For allerede midt i åbningsfløjtet råbte en tilskuer højlydt »lortedommer« - og var linjen lagt fra tribunen.

Der var nu ingen grund til at pege fingre af dommeren, der gjorde det fortrinligt - selv om mange af Fremad Amagers tilrejsende fans havde fnysende kommentarer til overs for mange af kendelserne.

På banen fik gæsterne fra 1. division heller ikke lang snor og måtte nøjes med en på papiret beskeden sejr på 2-1. Gæsterne scorede to gange i første halvleg og fik opgøret mellem et danmarksseriehold og et 1. divisionshold til at ligne en formsag. Men Holbæk kæmpede fremragende for hinanden og efter en chancefattig anden halvleg fik hjemmeholdet reduceret i kampens tillægstid, hvor anfører Malthe Sjørslev scorede på straffespark.

- Jeg er sindssyg stolt af spillernes præstation. Vi dominerede i anden halvleg og de scorede på to meget små chancer, gutterne vil kalde det foræringer. Langt hen ad vejen syntes jeg, at vi spillede lige op med Fremad Amager, sagde Holbæk-træner Marc Thevis efter opgøret.

Klasseforskel viste sig Fremad Amager viste tænder allerede i det ottende minut, da et hjørnespark ramte toppen af overliggeren. Men de undertippede værter havde også chancer for at tage føringen i kampens indledning. Midtbanespilleren Jeppe Illum havde en afslutning efter bare 18 sekunder, der strøg lige forbi den ene stolpe. Og i det første kvarter var Mikkel Jensen tæt på at lægge bolden i mål, efter at han var spillet fri af Marcus Stoltenberg.

Fremad Amager fandt dog vej til netmaskerne efter et kvarter. Et langt indkast ind i Holbæks straffesparksfelt gav lidt kaos, og da bolden ikke blev sparket ud kastede Bastian Toelhøj sig ned og fik blandt venner og fjender sendt bolden i mål.

Illum fik sendt endnu et langskud afsted, inden klasseforskellen begyndte at vise sig midt i første halvleg. Holbækkerne stod såmænd fint på banen, det kneb bare med at følge med - både i tanke og handling. Hjemmeholdet havde dog tydeligvis smøget ærmerne op, allerede symboliseret ved en glidende tackling af Mikkel Jensen i det fjerde minut.

Efter en halv time øgede gæsternes Momo Fanye Toure, da han på smuk vis headede et indlæg fra venstrekanten i mål fra lang afstand.

Holbæk sluttede dog første halvleg bedst, da Sjørslev med en diagonalaflevering over tre fjerdedele af banens længde spillede Mikkel Jensen fri. Jensens afslutning gik dog forbi mål.

Løfte bundniveau Holbæk fortsatte de gode takter efter pausen. Det gav i halvlegens indledning gode muligheder til blandt andre Victor Sørensen og Marcus Stoltenberg. Med et kvarter tilbage ændrede værterne formation og spillede med kun tre forsvarere, og det førte til et mindre pres på amagerkanernes mål.

Hjemmeholdet var dog ikke rigtig farlige, indtil Sjørslev tre minutter inde i tillægstiden driblede ind i felte og blev væltet omkuld. Sjørslev scorede selv fra straffesparkspletten og sikrede Holbæk et resultat, der skabte glæde.

- Jeg synes, at vi kan være stolte af indsatsen i dag. Irriterende, at vi giver to mål væk, det kvæler kampen. Lige inden de scorede til 1-0 begyndte vi at spille uden om deres pres, så vi havde allerede en ide ved 0-0 om, at vi kunne være med, sagde Holbæks Mikkel Jensen.

Han mener, at danmarksserieholdet kan tage masser af positive ting med fra nederlaget i anden runde af Sydbank Pokalen.

- Den her selvtillid. Når vi spiller så godt, så kan vi være med. Samtidig skal vi løfte vores bundniveau, for mod sådan nogle hold bliver man straffet. Men det er også normalt, for så ungt et hold som vores, lød det fra Jensen.

Svær forberedelse Fremad Amager-træner Peter Løvenkrands forklarede, at gæsterne havde svært ved at forberede sig på udebanekampen i Holbæk.

- Vi prøvede, men der er ingen video fra danmarksserien. Så vi havde ingen anelse om spillestil, så det var lidt svært i forhold til deres system, sagde den tidligere professionelle topspiller.

- I første halvleg gik det fint, vi dominerede, spillede os nemt igennem og havde gode muligheder. I anden halvleg måtte vi spare nogle spillere på grund af småskavanker og Holbæk kom bedre med, fordi vi måske stod for dybt. De spiller faktisk en god anden halvleg, men vi skal lukke den, vi havde tre 100 procents-chancer, mente Peter Løvenkrands.