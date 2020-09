Pligtsejr til Holbæk

Greve slog Holbæk United med 4-1, men nederlaget til Holbæk er en tangering af sæsonens næstbedste resultat, da holdet også tabte 3-1 til Benløse, men ellers har tabt to gange med fem og to gange med seks mål.

Et kvarter inde i anden halvleg fik Greve et halmstrå at klynge sig til, da Gustav Skov Hansen efter et klumpspil reducerede til 1-2.