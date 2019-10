Holbæk/Jernløses træner Jano Wad er glad for holdets indsats i lørdagens hjemmesejr. Han mener, at holdet er vokset fra første til anden kamp. Og fra første til anden halvleg i lørdagens sejr.

Pil opad og topplacering til nyt hold

Og efter udesejren over Ydun i første runde var der klar fremgang at spore, da holdet lørdag vandt den første hjemmekamp nogensinde med seks mål over Himmelev.

Efter to kampe kan det nye holdfællesskab Holbæk/Jernløse notere to sejre i 3. division i håndbold, hvor holdet er et af fire hold, der ikke har sat point til. De tre øvrige har dog spillet en kamp mere end Holbæk.

