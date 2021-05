Send til din ven. X Artiklen: Petersen stopper i Løve-Høng Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Petersen stopper i Løve-Høng

Lokalsport Nordvestnyt - 12. maj 2021 kl. 12:00 Af Anders Vestergaard Kontakt redaktionen

Løve-Høngs håndboldmænd i kvalifikationsrækken skal have ny cheftræner. Det ligger fast, efter at håndboldklubben og træneren Claus Forza Petersen har besluttet at stoppe samarbejdet. Det er sket i enighed og uden dramatik, fortæller træneren.

- Det har egentlig været aftalt siden jul, men er først meldt ud nu. Tre år er den tid jeg synes man skal være i en håndboldklub, så skal der nye kræfter til, forklarer Petersen, der kom til Løve-Høng i febrauar 2018.

Claus Forza Petersen mener, at han sammen med assistenttræneren Lars Hemmingsen har indfriet det mål, som klubben satte ved hans ankomst.

- Da jeg blev ansat ville klubben have et generationsskifte, og det synes jeg at Lars og jeg har fået gennemført. Vi overtog et hold med mange ældre spillere, og nu har vi lige sendt Joachim Pedersen og målmanden Ulrik Klingenberg til Dianalund/Tersløse, siger træneren, der som aktiv selv spillede i Fuglebjerg, Korsør/Tårnborg og Slagelse.

- Jeg kan bare huske som spiller, at efter tre år med den samme træner, så trænger man til noget nyt. Det er ikke fordi vi har været utilfredse med hinanden, vi toppede jo i sidste sæson med fjerdepladsen i kvalifikationsrækken, inden coronaen kom.

På grund af aflysningen af håndboldturneringen i foråret er det et lidt tamt farvel, håndboldtræneren får med klubben. Petersens sidste opgør i spidsen for mændene var den 27. oktober, da Løve-Høng på udebane blev besejret med 28-27 af TIK Taastrup.

Petersens første sæson i Løve-Høng endte faktisk med nedrykning. Men på grund af omlægning i rækkerne fik Løve-Høng muligheden for at blive i rækken, og i den efterfølgende sæson førte Petersen og Hemmingsen altså holdet til en fjerdeplads. I indeværende sæson blev turneringen afblæst efter fire runder.

- Løve-Høngs udfordring bliver at fastholde spillerne efter corona-pausen. Det bliver det også for andre klubber. Folk har måske fundet ud af, at der er mange andre ting at bruge sine aftener på end håndbold, lyder det fra den nu forhenværende Løve-Høng-træner, der ønsker klubben god vind.

- Jeg har været glad for at være i Løve-Høng og jeg ønsker klubben al mulig held og lykke, siger han.

Claus Forza Petersen afviser ikke, at han fortsætter som seniortræner i en anden klub - på et tidspunkt. Foreløbig kan han dulme et eventuelt savn af håndboldsporten hos Slagelses U10-piger, hvor han er træner for blandt andre sin datter.

- Men jeg ved godt, at når sæsonen starter, så kommer jeg til at savne det, indrømmer han.