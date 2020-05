Petanque-banerne i Holbæk Sportsby kommer alligevel ikke til at summe af DM-deltagere til juli. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Petanque-DM bliver ikke afholdt i Holbæk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Petanque-DM bliver ikke afholdt i Holbæk

Lokalsport Nordvestnyt - 12. maj 2020 kl. 10:48 Af Brian Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dansk Petanque Forbund har gennem hele coronakrisen holdt døren på klem for, at de danske mesterskaber i juli kunne afvikles i Holbæk Sportsby - der dermed ville få det første DM i scrapbogen. Men efter regeringens seneste udmelding, hvor det står klart at der højest må samles mellem 30 og 50 personer i genåbningens fase tre, er danmarksmesterskaberne i juli i Holbæk blevet aflyst.

Det oplyser Dansk Petanque forbund og værtsklubben Petanque Holbæk. DM skulle være afviklet fra den 2. til den 5. juli, men da mesterskaberne forventes at samle mellem 250 og 300 deltagere var det i realiteten kun muligt at aflyse DM på den planlagte dato. I stedet vil man forsøge at afvikle DM til efteråret - men det bliver ikke med Petanque Holbæk som arrangør.

- Da det bliver et reduceret DM med færre discipliner, og dermed færre deltagere, har Petanque Holbæk ikke mulighed for at være en del af DM i år. Det er rigtig ærgerligt, udtaler Glenn Bergstein, der er projektleder på DM i Holbæk.

Han ærgrer sig især over, at det indledende benarbejde fra klubbens side nu ser ud til at være forgæves.

- Vi har brugt mange timer på at få et DM op og stå og var 90 procent i hus med planlægningen. Vi vil ikke have mulighed for at byde ind på det i efteråret, da der nok vil være flere restriktioner, så som afstand på banerne og i forhold til at få serveret mad til så mange deltagere, siger Bergstein, der også tvivler på, at et DM-arrangement i Holbæk Sportsby i september kan lade sig gøre.

- Sportsbyen har nok mange andre aktiviteter i september, og da vi beslaglægger 50 procent af parkeringspladserne i fire dage kan det give problemer. Desuden kan vi heller ikke forsvare det over for vores sponsorer, da vi fik aftalerne hjem på den fulde DM-pakke, forklarer Glenn Bergstein.

Petanquespillerne i Holbæk får heller ikke mulighed for at spille om DM-medaljerne i Elitedivisionen. Turneringen skulle have være afviklet over fire weekender, med start i april og slutspil i september. Da to af runderne lå i april og juni har Dansk Petanque Forbund ikke været i stand til at finde nye datoer i efteråret.

Bergstein håber dog, at det på et tidspunkt lykkes at få danmarksmesterskaberne til Holbæk.

- Vi agter at søge på DM i 2021, og med de tilbagemeldinger vi har fået fra vores sponsorer ved vi allerede nu, at vi godt tør tage udfordringen op i 2021. Specielt med tanke på, at vi promoverer petanque-sporten i Holbæk og at vi får vist sportsbyen frem med de perfekte rammer der er for at afholde et mesterskab, siger Bergstein.