Personlige fejl smadrede drømmestart

Under træner Morten Nielsen forsøger holdet altid at tage modstanderen på sengen med benhårdt pres i kampens indledning. Det lykkedes til fulde mod Ringsted.

Fårevejle kunne ikke holde det hårde pres, og det lykkedes aldrig for holdet at få spillet med bolden til at glide. Det betød, at gæsterne fik bolden meget. Og da Fårevejle oven i købet begyndte at forære chancer væk, vendte kampbilledet.