Per Klarup vender hjem

Men håndboldtræneren fra Rørvig har bestemt sig for at sætte et punktum for sit færøske eventyr. Når håndboldsæsonen flytter han hjem til Rørvig, og onsdag kunne hans færøske klub Stjørnan fra Klaksvik offentliggøre, at Christoffur Gert Nielsen, der blandt andet har været assistenttræner for Ajaxs kvinder, afløser Per Klarup.