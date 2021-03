Pedersens sæsonmål hænger i tynd tråd

Coronapandemien præger stadig det meste af sportsverdenen, og onsdag er det cykelklassikeren Paris-Roubaix, som igen må give op over for det hærgende virus.

Endnu har løbsarrangøren ASO ikke meldt noget nu. Sportsavisen L'Equipe, som ASO ejer, skriver dog, at der stadig arbejdes på løsning, som kan sikre, at løbet bliver afviklet på den tiltænkte dato.

Avisen mener at vide, at der ikke bliver truffet en endelig beslutning før i næste uge.

- Alle, der starter med at gå til cykling, siger, at de gerne vil vinde Tour de France. Det har jeg også selv gjort, men sådan er det ikke mere. Min største drøm er at vinde Paris-Roubaix, sagde Mads Pedersen som 20-årig i et portræt i Nordvestnyt.