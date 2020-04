Se billedserie Patrick Hansen tripper for at komme i gang med speedway-sæsonen.

Send til din ven. X Artiklen: Patrick valgte at blive i Polen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Patrick valgte at blive i Polen

Lokalsport Nordvestnyt - 15. april 2020 kl. 11:15 Af Anders Vestergaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Han havde ellers lige taget det store skridt og - med lidt sommerfugle i maven - var flyttet hjemme fra barndomshjemmet i Jerslev til en ny lejlighed i det centrale Polen.

Drømmen om en tilværelse som professionel speedwaykører på fuld tid foldede sig ud og tog fart for 21-årige Patrick Hansen, da coronakrisen satte en verdensomspændende stopper for blandt andet al sportslig aktivitet.

Og selv om han havde fået indrettet sig i sin splinternye lejlighed og motorcyklerne stod nypudsede og køreklar hos mekanikeren i hans nye hjemby Ostrow Wielkopolski, nåede Patrick Hansen ikke at rulle en meter før nedlukningen i Polen, som har nogenlunde de samme restriktioner som i Danmark.

- Det var da et irriterende tidspunkt, det kom på. Nu havde jeg lige taget skridtet og glædede mig i dén grad til at komme i gang. Vi skulle have kørt det første løb palmesøndag, men fik besked om at afvente til efter påske. Det tror jeg heller ikke, vi kan nå. Jeg håber, vi kan komme i gang i maj, lyder det fra Patrick Hansen, der blev færdigudlært som mekaniker i januar og nu har skrevet kontrakt med klubben Rzeszow, der tidligere har hørt til den polske top, men nu starter forfra med nye folk efter en konkurs.

Første år som seniorkører

Patrick Hansen skal i gang med sit første år som seniorkører, og som professionel i sit eget lille firma, skal han tjene sine penge ved at køre løb, og når alting vender tilbage til normal hverdag, er det meningen at han fortsætter med at køre for sin danske ligaklub i Varde, hvor der efter planen er sæsonstart den 13. maj, og for en svensk klub i den næstbedste række.

- Det kan da godt blive et lidt presset program, men foreløbig satser klubben på at få afviklet alle løb som planlagt, fordi man hernede kan tage oktober med i programmet. Det er vigtigt at få kørt hele tiden, og nu har jeg ikke U21-landsholdet at skulle nå, siger Patrick Hansen, der blandt meget andet har deltaget i en lang række verdensmesterskaber individuelt og for hold i sin U21-tid.

Leveomkostningerne i Polen er relativt lave, og dem klarer den unge speedwaykører i første omgang ved hjælp af sin opsparing hjemmefra, mens sponsorindtægter er blevet brugt til at få bygget speedwaycyklerne op.

- Jeg har ikke kunnet give min polske mekaniker løn endnu, men han klarer sig på anden vis. Og motorcyklerne spiser jo ikke brød, så det skal nok komme til at kunne løbe rundt, fortæller Patrick Hansen.

Ekstra fysisk træning

Som følge af coronakrisen har han fået en ekstra måned til den fysiske træning forærende. Og den udnytter han med daglige løbe- og cykelture. Og der er også tid til en tur på hometraineren hjemme i den nyindrettede lejlighed.

- Det er helt sikkert værd at investere i den fysiske træning, som de store stjerner gør. Det vil give en fordel sidst på sæsonen, er Patrick Hansen overbevist om.

Det gode forårsvejr har også ført varmegrader omkring de 20 med sig over Polen, og ikke mindst det har skærpet den nyprofessionelle speedwaykørers sult efter at komme i gang med sæsonen.

- Jeg har ikke kørt løb siden september, og på det her tidspunkt af året vil man bare rigtig gerne i gang, det er nærmest en afhængighed. Men lige nu en mærkelig situation, indrømmer Patrick Hansen fra lejligheden i det centrale Polen.

Herhjemme er finalen i det individuelle danmarksmesterskab i speedway blevet udsat fra den 10. juni til den 30. september.