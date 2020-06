Pakket pokal-program

DBU Sjælland valgte midt i maj at aflyse alle forårets turneringskampe.

Men der er en undtagelse, for mens der onsdag aften blev spillet semifinaler i årets pokalturnering, så skal DBU Sjælland aflevere 13 hold til den landsdækkende pokalturnering efter sommerferien. Derfor bliver de indledende sjællandske runder afviklet med start onsdag den 17. juni. Hos DBU Sjælland er der dog stor forståelse for, hvis nogle klubber ikke kan stille hold på grund af ferie eller ikke er trygge ved at spille på grund af corona.