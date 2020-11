Se billedserie Josephine Glud blev topscorer med ni mål og sikrede Holbæk Jernløse Stenhus point med sin scoring to sekunder før tid. Foto: Mie Neel

På vej mod toppen af 1. division

Lokalsport Nordvestnyt - 20. november 2020 kl. 13:30 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen

Der skulle en nervepirrende afslutning til, men så lykkedes det til sidst for Holbæk Jernløse Stenhus.

Med en scoring af Josephine Glud to sekunder før tid sikrede hjemmeholdet sig uafgjort 26-26 mod SUS Nyborg i pigernes 1. division i U19 efter 13-13.

Rækken rangerer lige under ligaen, og efter tre kampe er Holbæk Jernløse Stenhus stadig ubesejret og ligger på andenpladsen med samme antal point som torsdagens modstander, SUS Nyborg, og GOG/Gudmes ligareserver.

Ud over Holbæk Jernløse Stenhus er det kun HIK/KFUM på førstepladsen, der er ubesejret. De to hold møder hinanden i Emdrup onsdag.

Torsdagens kamp blev en tæt affære fra start til slut. Hjemmeholdet brændte det første angreb, og derfor var det gæsterne, der var i front, i målbytteriet i første halvleg. Første føring til hjemmeholdet kom ved 8-7 efter 18 minutter på mål af topscorer Josephine Glud.

Gæsterne udnyttede en overtalsperiode til igen at komme i front, og på en kontrascoring fik de kampens første føring på to mål med fem et halvt minut til pausen.

I de sidste to et halvt minut før pausesignalet holdt hjemmeholdet dog målet rent, og så kunne Emma Koch og Sarah Mogensen sørge for en helt lige pausestilling 13-13.

Efter at have spillet 6-0 i forsvaret hele første halvleg gik Holbæk Jernløse Stenhus mere offensivt ud til anden halvleg. Det gav pote med en føring på to mål efter fem minutter, og kun træværket forhindrede kampens første tremålsføring, da Sara Tangemann Andersen fyrede af.

- Det eneste, de scorede på i første halvleg, var skud udefra. Så vi går frem i en 3-2-1 for at få tacklet dem lidt længere fremme, så de ikke kunne skyde den ind fra tremeteren eller endda en meter før. Det går godt i fire minutter, men så begynder de at løbe igennem, siger Holbæk Jernløse Stenhus' træner Thomas Emanuel.

Og det gik galt for hjemmeholdet. 16-14 blev til 16-17, og bagud 18-20 blev holdet ramt af tre udvisninger i træk. Men det lykkedes at spille 2-2 i den første, 0-0 i den anden og 2-2 i den tredje.

- Jeg er meget positiv over vores undertalsspil. Det var godt. Det sad lige i skabet, siger Thomas Emanuel.

Udvisningerne betød dog, at SUS Nyborg stadig var foran med to mål fem minutter før tid, og det lykkedes dem også at bringe sig foran 22-25 og 23-26 med to minutter tilbage.

Karen Sjørslev og Sofie Pynt fik dog reduceret til 25-26 inden det sidste minut. SUS Nyborg var så længe om at give bolden op, at deres angreb startede med nøl-markering fra dommerne, og Holbæk Jernløse Stenhus fik bolden med 30 sekunder tilbage. Otte sekunder før tid var det så gæsterne, der fik en udvisning, og med to sekunder tilbage bragede Josephine Glud bolden ind under overliggeren til slutresultatet 26-26.

- Overordnet set er jeg glad. Når man er bagud 23-26 og får 26-26, så kan man kun være tilfreds resultatmæssigt, siger Thomas Emanuel.

Han kunne dog ikke skjule sine frustrationer over, at 3-2-1-forsvaret i anden halvleg ikke lykkedes. I den periode havde han flere gange en spiller ude ved sidelinjen til en til en-coaching.

- Jeg ved godt, det ikke er noget, vi har øvet særligt meget på det seneste, men vi har arbejdet med det i opstarten, siger THomas Emanuel.

Til gengæld sender han masser af roser til målvogter Ida Pynt Larsen, som nåede 12 redninger i kampen. Og generelt er han godt tilfreds med niveauet.

- Det er nogle gode spillere hver især. Jeg prøver at få dem til at tænke mere håndbold og forstå, hvorfor vi gør, som vi gør.

- De træner til at blive seniorspillere om senest to år, så de skal lige hærdes og blive klar, siger Thomas Emanuel.

Kampen i tal Holbæk Jernløse Stenhus-SUS Nyborg 26-26 (13-13)

Holbæks målscorere: Josephine Glud 9, Anna Fritzen 4, Karoline Ranners 3, Sofie Pynt 3, Karen Sjørslev 2, Emma Koch 2, Sarah Mogensen 2, Emma Kolding 1.