På jagt efter poster i bymidten

Lokalsport Nordvestnyt - 28. juni 2021

Der var VM-udtagelse og vigtige point til den uofficielle stafetliga at løbe om, da nogle af Danmarks hurtigste orienteringsløbere satte hinanden stævne i en sprintstafet i Nykøbings gader fredag aften.

Sprintstafetten var det første af tre løb i et nyt tredages orienteringsløb, Odsherred Orientering Open, som orienteringsklubberne i Holbæk og Roskilde var værter for. Odsherred Orientering Open, eller OOO, blev skudt i gang med sprintstafet-disciplinen, som altid afvikles i byområder, hvor posterne på den omkring fire kilometer lange rute for eksempel er placeret på veje, stræder og i baggårde. Fredagens dyst på effektiv kortlæsning i bymidten var samtidig den sidste mulighed for landets bedste løbere til at kvalificere sig til det danske sprintstafethold, der skal til VM i Tjekkiet om en uges tid.

Førsteturen i Nykøbing blev en intens affære, hvor en række landsholdsløbere havde mulighed for at måle formen af mod norske Andrine Benjaminsen, der vandt to EM-medaljer i Schweiz i sidste måned.

Den norske landsholdsløber kom først i mål for OK Pan, men klubkammeraten, den syvdobbelte verdensmester Maja Alm, der stillede op på et mix-hold og har sigtekornet rettet mod VM-sprint-distancerne, var blot et sekund efter ved skiftet. Jelling-klubben OK Gorms Josefine Lind, der ligesom Alm stillede op på et mix-hold, var tredjehurtigst, og kort efter fulgte FIF Hillerøds Cecilie Klysner i fjerde position.

På andenturen hentede Søren Thrane Ødum fra OK Øst, Birkerød, OK Pan-løberen Andreas Bock Bjørnsen, der fulgte fire sekunder efter. Tisvilde Hegn OK's Emil Øbro, der også stillede op på mix-hold, var 10 sekunder efter som nummer tre, mens Malthe Poulsen, FIF Hillerød, tabte et par minutter, men holdt fast i fjerdepladsen.

På et af de andre mix-hold fik Jakob Edsen også vist sig frem med en stærk andentur, hvor han ligesom Søren Thrane Ødum var under de 15 minutter,

OK Pan Aarhus sled sig med Oscar Sig Tranberg tilbage på førstepladsen på tredjeturen og skabte et afgørende hul til de efterfølgende mix-hold, så Lotte Jauhojärvi Markussen kunne løbe en komfortabel sejr hjem foran FIF Hillerød og OK Øst Birkerød.

Med sejren overtager OK Pan føringen i den uofficielle stafetliga efter tre afdelinger foran FIF Hillerød.

- Det var fantastisk dejligt igen endelig at kunne mødes, løbe og snakke sammen efter den lange coronapause, som i øvrigt har lært mange at gå på nettet i stedet for at bruge print. Det er en forskel, sagde Henrik Boesen fra OK Roskilde, den ene af arrangørklubberne.

Landsholdet udtaget Efter fredagens sprintstafet faldt de sidste brikker på plads i forhold til VM-udtagelsen. Mændene på VM-sprintstafetholdet, Jakob Edsen og Søren Thrane Ødum, blev tidligere udtaget efter stærke præstationer til EM, og de suppleres af Cecilie Friberg Klysner og Maja Alm, mens reserverne er Emil Øbro og Josefine Lind.

Sprintløberne på VM-holdet rejser til Tjekkiet på onsdag, mens resten af holdet støder til holdet på lørdag. Den individuelle sprint løbes lørdag og sprintstafetten løbes søndag.

Det danske VM-hold i orienteringsløb er som følger: Kvinder: Annika Simonsen, FIF Hillerød Orientering (mellem, lang), Cecilie Friberg Klysner, FIF Hillerød (sprint, sprintstafet, stafet), Ida Agervig Kristiansson, OK Snab (sprint), Josefine Lind, OK Gorm (sprint, mellem), Line Cederberg, Tisvilde Hegn OK (stafet, lang), Maja Alm, OK HTF (sprint, sprintstafet), Miri Thrane Ødum, OK Øst Birkerød (mellem, stafet, lang). Mænd: Emil Øbro, Tisvilde Hegn OK (sprint), Eskil Schøning, OK Pan Aarhus (mellem, stafet), Jakob Edsen, Aarhus 1900 (sprint, sprintstafet, lang), Laurits Bidstrup Møller, Silkeborg OK (mellem), Søren Thrane Ødum, OK Øst Birkerød (sprint, sprintstafet, mellem, stafet, lang).