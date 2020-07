Holbæk i sorte trøjer vandt lørdag 2-4 ude over Ringkøbing i klubbernes første møde nogensinde.

Overtidsscoringer sikrede Holbæk sejren

Holbæk havde været et niveau over hjemmeholdet især i første halvleg, men alt tydede altså på uafgjort i de to holds første møde nogensinde.