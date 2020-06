Overraskelse og store klø

Blandt de lavere rangerende lokale hold skilte Undløse sig positivt ud ved at slå et hold fra sjællandsserien ud.

- De spiller hurtigt, og vi spiller for langsomt. Til sidst ligner vi næsten en stak kegler på banen, men cadeau til Ringsted. Jeg tror aldrig, jeg har været med til at tabe 0-12. Det er klart, at der vil være noget niveauforskel, når man spiller mod et hold fra Sjællandsserien, men det må aldrig blive til tolv måls forskel, lød det fra Mørkøvs træner Jakob Sjørslev efter kampen.