Send til din ven. X Artiklen: Optakten falder på plads Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Optakten falder på plads

Lokalsport Nordvestnyt - 23. juli 2021 kl. 13:59 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen

Et dansk gadeløb og et tjekkisk etapeløb bliver de sidste ingredienser i forberedelserne til PostNord Danmark Rundt for det Holbæk-baserede cykelhold SuRi Carl Ras.

Læs også: Aflysning ødelægger optakt

Holdet skulle i denne uge have kørt det polske etapeløb Baltyk-Karkonosze Tour, men da det blev aflyst, fik teammanager Henrik Egholm travlt.

I første omgang er holdets ryttere på hårde træningsture i Nordvestsjælland, hvor holdet nyder godt af, at Mads Pedersen er medejer af holdet. Den tidligere verdensmester kører nemlig sammen med SuRi Carl Ras-rytterne.

- Vi cyklede 220 kilometer i går, og vi cykler 200 kilometer i dag, hvor Mads Pedersen er med og svinger pisken, fortæller Henrik Egholm.

I weekenden deltager holdet i to svenske løb, og så drager holdet ellers til Tjekkiet i næste uge for at deltage i et etapeløb.

- Det er ikke et UCI-løb. Det svarer i niveau til de danske A-løb, fortæller Henrik Egholm.

Ha har hørt fra tidligere danske deltagere, at det er mere kuperet end de danske løb, men at niveauet er det samme. Desuden kommer der et par kontinentalhold fra Østrig og Tyskland ud over SuRi Carl Ras.

- Det minder meget om de løb, vi kører i Danmark, men det er et nøk lavere, end det vi skulle have kørt, siger Henrik Egholm.

Holdets forberedelser til PostNord Danmark Rundt blev ødelagt af aflysningen af det polske etapeløb, og derfor handler det først og fremmest om at finde nogle løb til rytterne.

- Det er sindssygt vigtigt, vi får nogle starter, inden PostNord Danmark Rundt, siger Henrik Egholm.

Og udvalget er lille for tiden, hvor et stort cykelland som Belgien er hårdt ramt af oversvømmelser. Selv World Tour-løbet Tour de Wallonie, hvor holbækkeren Jakob Egholm er med for Trek Segafredo, er ramt, hvor en etape måtte flyttes til en racerbane.

Det tjekkiske løb slutter næste søndag, men rytterne får ikke meget tid til sig selv. Allerede onsdag den 4. august stiller fem af dem op i et gadeløb i Struer, og derefter kører holdet med i Randers Bikeweek fra torsdag til søndag. De ryttere, der skal køre PostNord Danmark Rundt, som begynder tirsdag den 10. august, bliver dog taget ud af Randers Bikeweek efter lørdagens løb.

- Det skulle gerne give os 10 starter inden PostNord Danmark Rundt, siger Henrik Egholm.

SurRi Carl Ras kommer på noget, der ligner hjemmebane, når fjerde etape af PostNord Danmark Rundt køres fredag den 13. august fra Holbæk til Kalundborg.