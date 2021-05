Jesper Olsen, her i Holbæks farver på et billede fra 2007, har sagt ja til at hjælpe Holbæks andethold i serie 1. Foto: Mik

Olsen tilbage på sidelinjen

Der var ingen vaklen, da turneringen blev genoptaget i starten af april med hjemmesejr over Bjæverskov, men siden er det ellers suveræne tophold begyndt at ryste lidt på hænderne og har sat ellers forventede point til mod Svebølle og B73, Slagelse, inden sidste weekends første kamp i oprykningsspillet endte med sæsonen første nederlag, da Svebølle på egen bane vandt med 1-0 og dermed genåbnede spændingen i toppen af rækken.

For Holbæk er det af afgørende betydning, at andetholdet rykker en tak op som understøttelse for det nedrykningstruede førstehold i 2. division, og da trænertrioen Klaes Egel Rasmussen, Danijel Djekic og Mohammed Asrihi er blevet henholdsvis cheftræner og asistenttræner på 2. divisionsholdet og cheftræner for klubbens U19-hold, stod serie 1-holdet pludselig uden træner efter Lars Randrup, der sagde stop i klubben før sæsonstart.