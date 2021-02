19-årige Oliver Rytter har tidligere spillet ungdomsfodbold på liganiveau i Lyngby og Brøndby. Nu er han tilbage i Holbæk - på jagt efter spilletid i seniorfodbolden. Foto: Anders Vestergaard

Oliver tilbage til græsgangen

Lokalsport Nordvestnyt - 01. februar 2021

Han var en ombejlet ung mand i U17-alderen med et vist fodbold-talent i Lyngby Boldklub. Det vidste de hos superligakollegerne fra Brøndby, som ikke var længe om at fatte telefonen og tilbyde en ungdomskontrakt.

Det sagde holbækkeren Oliver Rytter hurtigt ja til, og pludselig var han Brøndby-spiller på kontrakt - fra dag ét.

Sidste sommer blev aftalen forlænget med et år, men ved årsskiftet blev den københavnske vestegns storklub og den unge kantspiller - og hans agent - så alligevel enige om, at det nok ikke blev til superligafodbold i denne omgang - og at det måske var bedst at finde andre græsgange. Kontrakten blev ophævet, og selv om en del andre klubber også var interesserede, banede det vejen for en aftale med 2. divisionsklubben i Holbæk, hvor Oliver Rytter tidligere har spillet, inden han drog til Lyngby som 14-årig.

Det lå lige for - Det lå lige for, at det blev Holbæk, hvor jeg bor. Jeg mangler stadigvæk et halvt år på HF i Brøndby, så en god halv time i bil frem og tilbage passer fint. Og så sparer jeg en masse tid, når jeg ikke skal træne seks gange om ugen, siger Oliver Rytter, der fyldte 19 år den 20. januar og lige nu klarer HF-undervisningen virtuelt.

I forhold til ambitionerne om på længere sigt at få chancen på for eksempel Brøndbys superligamandskab, ser Oliver Rytter sin tilbagevenden til Holbæk som et optimalt skridt i sin fodboldudvikling.

- Hvis man som ung sidder meget på bænken i en superligaklub, risikerer man at blive kold. Jeg regner med, at Holbæk har en plan for mig og at jeg kan udvikle mig, måske især defensivt, siger den venstrebenede kantspiller, der også føler sig godt tilpas i 10'er-rollen på midtbanen.

I Holbæks to første træningskampe mod henholdsvis 1. divisionsholdet HB Køge og 2. divisionskollegerne fra Roskilde KFUM, er Oliver Rytter blevet skiftet ind efter pausen og har gjort det fornuftigt på kanten.

- Det er en spiller, jeg tror, får spilletid. Men han skal lære at spille seniorfodbold - ikke mindst fysisk. I princippet er det ligesom med Victor Sørensen, har Holbæks cheftræner Lars Feist tidligere sagt om den tilbagevendte offensivspiller. Træneren henviste til kantspilleren Victor Sørensen, der for et år siden vendte hjem til Holbæk efter nogle år i Brøndbys ungdomsafdeling - og i 2. divisionsholdets første halvsæson er blevet fast inventar i Holbæks startopstilling.

Oliver Rytter lægger ikke skjul på at han har ambitioner med fodbolden, og at Holbæk kan bruges som et springbræt til at komme videre.

Fodbolden bestemmer Når han er færdig med sin HF-uddannnelse, vil han tage et sabbatår og lade fodbolden bestemme, hvad han skal.

- Det er i hvert fald helt klart planen. Jeg er ikke den største fan af skolen, så jeg vil give fodbolden en chance og se hvad det i det hele taget kan blive til, smiler Oliver Rytter, der drømmer om at blive professionel og komme til at leve af sin hobby.

Men han har ikke noget specifikt mål, han gerne vil nå.

- Nej, jeg vil bare gerne blive så god som det kan lade sig gøre og tage fodbolden så langt som muligt, uanset om det så fører til superligaen eller noget andet, lyder det fra Oliver Rytter, der gerne sætter ting til side for fodbolden. Også selv om han som ung til tider synes, det er svært.

- Men det er et valg, og man behøver ikke droppe festerne, men bare tage dem med måde, mener Rytter, der er stor fan af musik og oftest har rap eller hip hop i ørerne fra amerikanske Lil Baby eller det engelske band D-Block Europe.