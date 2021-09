Oliver jagter fodbolddrøm

Den unge holbækker Oliver Cafnik-Theill er efter lidt mere end et år hos Sønderjyske ved at bide sig fast på klubbens U19-ligahold.

Cafnik-Theill forlod i sommeren 2020 Holbæk for at lægge skinnerne ud til en fodboldkarriere. Det spor følger han stadig. Faktisk fik Cafnik-Theill allerede sidste sæson debut på Sønderjyskes U19-hold - som andetårs U17-spiller. Og efter at have været ude med en rygskade i fire træningskampe, er han blevet sendt på banen fra udskiftningsbænken i U19-ligaholdets to første kampe. I sæsonpremieren, hvor Sønderjyske tabte med 1-4 til FC Nordsjælland blev han sendt på banen i tillægstiden, mens han fik det sidste kvarter i opgøret, da FC København bankede sønderjyderne med 9-3.

- Det er stort for mig bare at spille her, at blive en del af setuppet og bo i talentboligerne. Jeg skulle selvfølgelig forlade familie og venner, men jeg går og drømmer om at slå igennem som fodboldspiller, og her var min chance, også fordi Holbæk mistede deres ungdomslicens, fortæller Oliver Cafnik-Theill, der tidligere har gået på Stenhus Kostskole og fodboldakademi - og nu læser på handelsskolen Det Blå Gymnasium i Haderslev.