Træner Lars Feist (tv.) og sportschef Klaes Egel Rasmussen glæder sig over tilgangen af Oliver Rytter til Holbæk. Foto: Anders Kamper

Offensivt talent hjem til Holbæk

Lokalsport Nordvestnyt - 18. januar 2021 kl. 16:09 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen

Holbæk B&I får øget konkurrence om pladsene i offensiven i forårets kampe i 2. division.

Unge Oliver Rytter er efter flere år i Lyngby og Brøndbys ungdomsafdelinger vendt hjem til Holbæk B&I, hvor han indgår i seniortruppen.

Formelt set er han stadig U19-spiller, men træner Lars Feist forventer, at der ligger spilletid i 2. division og venter på Oliver Rytter.

- Det er en spiller, jeg tror, får nogle minutter. Men han skal lære at spille seniorfodbold - ikke mindst fysisk. I princippet er det ligesom med Victor Sørensen, siger Lars Feist.

Dermed henviser han til kantspilleren Victor Sørensen, der for et år siden vendte hjem til Holbæk efter nogle år i Brøndbys ungdomsafdeling.

I lørdagens træningskamp mod HB Køge startede Victor Sørensen som højre kant, mens den plads i anden halvleg blev overtaget af Oliver Rytter.

Nytilkomne Rytter spiller ellers mere naturligt i den anden side af banen.

- Han er en offensiv, venstrebanet kantspiller eller 10'er, fortæller Lars Feist.

Han giver i øvrigt sin nye spiller et pænt skudsmål.

- Han er dygtig teknisk, han har en god venstrefod, og han har en god fodboldforståelse, siger Lars Feist.

Også sportschef Klaes Egel Rasmussen giver den unge spiller flotte ord.

- Rytter er en topspiller for os at få hjem. Han har gode tekniske færdigheder og anvender dem godt i kombinations- og pasningsspillet. Desuden er han dygtig afslutter med venstrebenet. Rytter er lige nu en meget, meget dygtig ungdomsspiller. Jeg glæder mig over at han nu skal tage de næste udviklingsskridt som ung seniorspiller hos os, siger sportschefen ifølge klubbens hjemmeside.

Mod HB Køge spillede den venstrebenede kantspiller i højre side, og det kræver også lidt tilvænning. Eller mener Lars Feist, at det handler om at lære kravene til løbepensum og de defensive pligter ud over fysikken i seniorfodbold.

- Men han er teknisk dygtig og forstår fodbold. Han skal bare være lære vores måde at gøre tingene på. Han skal være tålmodig, men han skal nok få spilleminutter, siger Lars Feist.

Han havde ikke prøvespilleren Pedro Lozano med mod HB Køge, men han kan få spilletid i lørdagens træningskamp mod Roskilde KFUM. Det samme kan blive tilfældet for andre nye spillere, for træneren håber at kunne få tilgang i den nærmeste fremtid.

- Der bliver arbejdet rimeligt intenst på at finde ud af, hvad vi skal have ind. Der er dialog med flere spillere, og vi snakker både med talenter og etablerede spillere. Jeg håber inden for en uge til 10 dage, at vi lander et par stykker, siger Lars Feist.