Foto: Per Buurgaard Christensen

Offday for Løve-Høngs kvinder

- Det var en offday. Men det er desværre nok billedet på, hvor vi står lige nu. Der er noget at arbejde med.

Det var især i angrebet, det kneb for Løve-Høng, der fra kampens start kom bagud og aldrig nåede at føre i kampen, hvor der stod 6-9 ved pausen.

- Vi var ikke så langt væk, men det er et problem kun at score seks mål. Det er til gengæld fint kun at lukke ni ind. Det blev en lille smule bedre i anden halvleg, men vi var bagud hele kampen, fortæller Connie Søllested.