Odsing vandt DM i maraton

- Det er ikke for at lyde højrøvet, men jeg havde forventet at vinde. Jesper Faurschou, der blev nummer to, er en garvet maratonløber, der har været til OL, så ham må man aldrig undervurdere. Men da halvmaratonen var overstået, var der kun os to tilbage. Der lå godt nok en langt foran os, men vi var rimeligt sikre på, at han ville gå kold omkring de 30 kilometer, og det gjorde han også, fortæller Martin Egebjerg Olesen.