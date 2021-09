Se billedserie Odsherred i bordeaux trøjer vandt lørdag hjemme topopgøret mod Høng med 3-0. Foto: Christian Dahl

Odsherred tog sikker sejr over Høng i topopgør

Lokalsport Nordvestnyt - 13. september 2021 Af Christian Dahl

Inden lørdagens topopgør i Vig lå Høng på førstepladsen i serie 2, men efter TFC Odsherreds overbevisende sejr på 3-0 overtager de duksepladsen og er som det eneste hold i rækken ubesejret.

Kampen startede med lyn og torden, og der kunne sagtens have stået 1-1 efter tre minutter. Men først sparkede Andreas Elkjær over et helt tomt mål fra kort afstand, og under et minut efter var det Høngs Per Petersen, der i fri position måtte se en Odsherred-forsvarer komme i vejen for hans afslutning.

Derfra overtog Odsherred initiativet, og især højrekanten med Andreas Elkjær i hopla voldte Høng problemer, og når Odsherred satte fart i omstillingerne, blev det farligt.

I det 22. minut var det netop Andreas Elkjær, der bragte hjemmeholdet i front. Han blev spillet fri i venstre side af straffesparksfeltet og vippede bolden forbi den fremadstormende målmand Mads Juhl Andersen.

Høng var kun sporadisk farlige før pausen, mens Andreas Elkjær både måtte se en scoring blive annulleret for offside, og sin ege afslutning fra kort afstand gå over mål.

Odsherred ramte overliggeren kort efter pausen, men ellers var det Høng, der overtog initiativet. Det blev til en håndfuld halve chancer, men de blev ikke for alvor farlige.

Med omkring et kvarter tilbage satsede Høng mere offensivt, men det gav bagslag.

Efter en frisparksbold fra Alexander Dig ramte Andreas Elkjær overliggeren i det 31. minut, og tre minutter efter kom scoringen til 2-0, som lukkede kampen.

Andreas Elkjær førte bolden frem i højre angrebsside og lagde den ind over. Det gav flerechancer og nye indlæg, og Andreas Elkjær nåede selv at være tæt på at score, inden bolden endte i venstre side, hvor Marcus Holmgaard Okkels sendte den ind i feltet, så Jonas Knudsen kunne score.

To minutter efter lykkedes det Marcus Holmgaard Okkels at sparke over mål på et indlæg fra højre. Ganske imponerende, da han var under tre meter fra mål.

Fire minutter før tid scorede blev Andreas Elkjær dobbelt målscorer, da han tacklede bolden fra målmand Mads Juhl Andrsen efter en lang bold frem, og derfra var det en formsag for ham at score.

Mads Juhl Andersen sluttede kampen på bænken efter et frispark uden for feltet i næstsidste minut, men Høng slap for flere scoringer imod.

- Vi mødte et bedre hold, konstaterer Høngs træner Thomas Carlsen.

Han ærgrer sig dog over, at Høngs egne fejl gjorde det nemt for Odsherred.

- Hvis vi kunne finde ud af at lægge en aflevering over tre mete, så ville jeg være glad. Vi giver dem 80 afleveringer lige i fødderne på den centrale midtbane. De er dygtige til at stå og sætte spillet op, men i dag var de farligst på omstillinger efter vores dumme fejl. I dag var de et klart bedre hold, siger Thomas Carlsen.

Omvendt glæder hjemmeholdets træner Hans Mulvad sig over sejr og førsteplads.

- Vi havde læst dem. Vi var godt forberedte, og vi formåede at udnytte vores egne forcer med boldomgang, genpres og fart, siger Hans Mulvad.

Han har masser af erfaring og rutine på de centrale positioner, men har også mange unge spillere. Derfor glæder det ham, at holdets rganisation igen rakte til et clean sheet.

- Nu har vi formået at spille til nul tre ud af fire gange i sæsonen, konstaterer Hans Mulvad.

Kampen i tal TFC Odsherred-Høng 3-0 (1-0)

22. minut 1-0: Andreas Elkjær, 79. minut 2-0: Jonas Knudsen, 86. minut 3-0: Andreas Elkjær.