Odsherred tæt på Falster-fiasko

Søndagens udekamp på Falster var på forhånd udråbt som et nøgleopgør i bestræbelserne på at komme afgørende fri af de to nederste pladser i håndboldkvindernes kvalifikationsrække.

Selv om to point havde lunet, kan det ene point dog vise sig at være guld værd for FK Odsherred, der med tre kampe tilbage er to point foran Horbelev på næstsidstepladsen.