Odsherred med to spillere i landsholdstrupper

Det er små fire år siden, Odsherred Dartklub så dagens lys i Nykøbing. Og nu kan den unge klub fejre, at to af medlemmerne er kommet med i de nye bruttotrupper til landsholdene.

- Da jeg begyndte at spille dart, satte jeg mig nogle delmål. Det første var at komme i a-rækken, og det kom jeg, efter jeg vandt en B-række turnering på minidartskolen i Fiov, og jeg har været i A-rækken lige siden. Mit næste mål var at komme i betragtning til bruttotruppen til landsholdet, og der er jeg kommet nu, så nu må jeg sætte mig nogen nye mål som jeg lige skal tænke over hvad skal være, siger Sebastian Løfgreen ifølge en pressemeddelelse fra Odsherred Dartklub.

I lighed med Charlotte Degn udnytter det unge talent muligheden for at spille dart over webcam. Men landstræner Klaus Rejnhold har også været hjemme hos Charlotte Degn for at hjælpe hende i forhold til opstilling og kast.