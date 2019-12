Kim Kenney Larsen (th) er klar med 15 boksekampe i Nykøbing lørdag aften. Desværre uden Simon Thomsen (tv).

Odsherred klar med 15 kampe lørdag

Lokalsport Nordvestnyt - 04. december 2019 kl. 18:24 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Han havde håbet at kunne invitere til DM-revanche, men Kim Kenney Larsen fra Odsherred Bokseklub kan alligevel vise et fint program frem til lørdagens boksestævne i Nykøbing. Kalundborgs stortalent Rizvan Sardalov skulle have bokset en gentagelse af DM-finalen mod Pandrups Magnus Jacobsen, men det er ikke lykkedes at få den kamp på plads. Det betyder, at hovedkampen lørdag aften bliver mellem Magnus Madsen fra Nykøbing Sjælland og Ali Arami fra Falken.

Og Kim Kenney Larsen fortæller om et stærkt kampprogram til stævnet. Også selv om hans egen bokser Simon Thomsen ikke må starte efter at have tabt på knock out for nyligt.

- Vi glæder os rigtigt meget. Det bliver rigtigt hyggeligt om aftenen. Vi har tidligere lavet stævne i Nordgårdsskolens aula. Det er rigtigt intimt, og man kommer tæt på bokserne. Der kan være omkring 150 tilskuere, og vi forventer fuldt hus, fortæller Kim Kenney Larsen.

Ud over klubbens egne boksere, kommer der boksere fra otte klubber til stævnet. Og et nyt forsøg med kampplanlægningen har været en stor succes.

- Folk har selv skulle matche bokserne. Når man selv sidder med det er der en masse bøvl, så er den ene bokser for tung, så er han for erfaren, så er han for uerfaren. Nu har klubberne selv fået lov at sidde med det, og det har været en succes. Det er der komet rigtigt mange kampe ud af, siger Kim Kenney Larsen.

Ud over Magnus Madsen er det Stanislaw Malovanyi, der stiller op i eliterækken for Odsherred, som også har de tre U15-boksere Mads Madsen, Asbjørn Glisbo og Ahmed Osman i aktion lørdag aften.

Allerede lørdag klokken 10 er der diplomstævne, hvor en lang række begyndere kommer for at optjene point i diplomkampe til at måtte bokse rigtige kampe. Klokken 19.00 starter det rigtige stævne med 15 kampe.