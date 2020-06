Odsherred kæmpede forgæves

- Jeg synes, Odsherred momentvis bed o.k. fra sig. Vi har vel bolden i 90 procent af tiden, og vi får flere gange presset dem ned, så de str med 11 mand i eget felt i åbent spil. Så er det ikke specielt nemt at score, og 0-2 kommer lidt sent, men vi får kørt dem trætte, og så åbner det sig, fortæller Stefan Håkansson.

- Chancemæssigt er vi o.k. med. Vi har chancer til et mål eller to mere, end vi scorer. Vi har en, de redder på stregen, og ved 0-3 har vi en monsterchance. Jeg kan ikke indvende noget imod, at de scorer fire mål, men på en god dag, scorer de kun to. Men det ærgrer mig, at vi ikke scorer to-tre mål, siger Hans Muldvad.