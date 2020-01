Træner Christian Iversen var rasende, efter en føring over topholdet Dalby på 30 sekunder blev forvandlet til et nederlag. Efter hans mening på to klare dommerfejl.Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Odsherred følte sig bortdømt

Lokalsport Nordvestnyt - 29. januar 2020 kl. 15:55 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det er to gigafejl af dommerne, der afgør kampen.

Sådan siger en oprørt træner Christian Iversen, efter Odsherreds kvinder i kvalifikationsrækken i håndbold tirsdag aften måtte se en føring på 20-19 over topholdet Dalby 30 sekunder før tid ende med et nederlag på 20-21.

- De går selvfølgelig frem til os til sidst, men min spiller får to hænder i ryggen, lige inden hun skal gribe bolden. Og det samme sker fem sekunder før tid. Vi mener så heller ikke, at de nåede at score før slutfløjtet. Dalby jublede heller ikke, men dommerne og dommerbordet mente, at der var mål, siger Christian Iversen.

Resultatet betyder, at Dalby overtager andenpladsen i rækken. Odsherred er fortsat nummer ni, men holdet missede en god mulighed for at lægge yderligere afstand til de tre nederste pladser.

Kampen var ellers ganske lige. Gæsterne fra Dalby kom foran 0-3, men efter 10 minutter stod der 3-4, og derfra var det helt lige.

Odsherred gik til pause foran 12-11, og i anden halvleg nåede ingen af holdene at føre med mere end et enkelt mål.

- Det var tæt hele vejen, men vi brænder på nogle vigtige tidspunkter. I anden halvleg er vi foran med et mål og brænder to straffekast, inden Dalby udligner. Jeg tror, vi havde vundet, hvis vi var kommet foran med to, for kampen var så lige, siger Christian Iversen.

Efter at have tabt på udebane med 11 mål i efteråret, havde han også gerne set holdet tage en revanche. Men sådan gik det altså ikke.

- Vi spiller årets suverænt bedste kamp, men vi glemmer at lukke den. Vi brænder tre straffekast, og i første halvleg brænder vi tre gange, hvor vi er alene igennem på kontra. Jeg plejer at sige, at det er vores egen skyld, når vi taber. Men selv om vi brænder seks-otte oplagte i dag, så fører vi og har bolden i sidste minut, hvor to gigafejl af dommerne ødelægger det for os, siger Christian Iversen, der efter kampen havde svært ved at lægge enderlaget fra sig.

- Jeg er godt nok arrig. Det er pisseirriterende, og det er så synd for pigerne, siger Christian Iversen.

Odsherreds målscorere Stina Jensen 6, Katrine Olsen 4 (1), Rosa Jakobsen 3, Michelle Jensen 3 (3), Camilla Søborg 2, Ane Sørensen 2.