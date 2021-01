Se billedserie Indrejseforbud for danskere betyder, at Jesper Hansen ikke kommer til at skyde Grand Prix i Marokko. Foto: Marco Dalla Dea

OL-skytte må ikke komme ind i Marokko

Lokalsport Nordvestnyt - 26. januar 2021 kl. 14:25 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen

- De kan ikke lide danske pas.

Den tørre konstatering kommer fra skeetskytten Jesper Hansen fra Svebølle, efter Dansk Skytte Union mandag kunne meddele, at de ikke sender skytter til ISSF Grand prixet i Rabat, da Marokko har indført indrejseforbud for danskere.

- Da ingen myndighedspersoner kan svare pa, om det er ok for danske Atleter at rejse ind i landet, er det besluttet, at vi ikke stiller op med atleter, skriver sektionsleder for skeetskydning Tania Merkel Jensen på Dansk Skytte Unions Facebook-side.

Jesper Hansen er ellers ikke langt fra Marokko. Han har siden nytår opholdt sig på skydeanlægget i Malaga i Spanien. Men da Spanien er ved at lukke endnu mere ned på grund af corona, overvejer Jesper Hansen at rejse hjem til Danmark.

- De truer med at lukke det hele hernede. Men uofficielt er der noget, der tyder på, at den udendørs idræt får lov at fortsætte. I forvejen lukker restauranterne klokken 18, og der er udgangsforbud fra klokken 22. Smittetallet er ved at eksplodere hernede, fortæller Jesper Hansen.

Beslutningen om enten at blive eller tage hjem til Danmark er endnu ikke taget. Men planerne for den tidligere verdensmester frem mod OL skal under alle omstændigheder laves om.

Ud over skydningen i Rabat, som altså bliver uden Jesper Hansen, er World Cup-skydningen på Cypern i begyndelsen af februar udskudt til april.

- Skydningen i Marokko skulle have været første step. Men der er lang tid til OL. I januar har jeg kun trænet, så jeg ved ikke, hvor jeg står. Jeg er ikke blevet testet af. Det bliver knald eller fald for en masse skytter i år. Det bliver kortspil på højt plan, hvor man ikke kender modstanderne, siger Jesper Hansen.

Han kan nu se frem til World Cup-afdelingen i Cairo i slutningen af februar som første mulighed for at komme i konkurrence i år. men Jesper Hansen tør ikke regne med noget.

- Hvad planen er? Det ved jeg ikke rigtigt. At holde gryden i kog og se, hvad der sker, siger Jesper Hansen.