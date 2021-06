Kim Stroustrup vil skaffe flere sponsorer for at kunne løfte elitedelen af Holbæk ud af problemerne efter nedrykningen til danmarksserien.

Send til din ven. X Artiklen: Nyvalgt formand hos nedrykkere: - Vi vil ikke spare os ud af krisen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Nyvalgt formand hos nedrykkere: - Vi vil ikke spare os ud af krisen

Lokalsport Nordvestnyt - 22. juni 2021 kl. 13:11 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen

- Vi vil fremad. Vi vil ikke spare os ud af krisen.

Sådan siger Holbæk B&I's nyvalgte formand Kim Strou­strup.

Han var egentlig godt træt af et udmarvende bestyrelsesarbejde, hvor store dele af kræfterne blev lagt i kampe internt i bestyrelsen. Derfor havde han ikke tænkt sig at genopstille. Men han fortalte på klubbens ekstraordinære generalforsamling mandag, at henvendelser fra sponsorer og en række mangeårige medlemmer i klubben fik ham til igen at stille op som formand.

Og den store forskel på klubben før og efter generalforsamlingen er, at der nu er en enig bestyrelse.

Hvad er det, I kan nu, som I ikke kunne før?

- Vi kan det samme. Forskellen er, at selv om vi var enige om en del i bestyrelsen, så var der store forskelle. Vi brugte meget tid på at kæmpe med hinanden, det krævede tid, vi brugte kræfter, og det drænede os for energi, forklarer Kim Strou­strup.

Han fortæller, at bestyrelsen nu vil lægge ekstra kræfter i arbejdet med at skaffe sponsorer. For planen er ikke at spare efter nedrykningen til danmarksserien. Men pengene til klubbens førstehold skal komme fra nye sponsorater, så det bliver tydeligt, at det ikke er breddeafdelingen, der betaler for eliten.

- Der skal nye sponsorater til. Vi skal løfte eliten, men vi skal ikke tage noget fra bredden, sagde Jakob Andersen, der både var med i den gamle og er med i den nye bestyrelse, på generalforsamlingen.

Klubben mangler stadig at finde en sportschef, en cheftræner og en andetholdstræner. Men Jakob Andersen fortalte på generalforsamlingen, at den afgående bestyrelse har forhandlet med en ny cheftræner, som man snart vil offentliggøre.

Samtidig sagde han, at den nye bestyrelse anerkender, at det med fem nedrykkere fra 2. division i den kommende danmarksserie og kun en oprykker fra hver pulje kan være svært at stille krav om oprykning i første forsøg. Men det skal lykkes i løbet af de første to sæsoner.

Kim Stroustrup tør ikke siger, hvornår bestyrelsen har nyt at fortælle. Men han lover, at bestyrelsen går i gang med at arbejde med det samme.

- I løbet af de næste tre uger, sker der noget. Vi håber lidt at kunne lukke nogle aftaler. Og jeg vil gerne rose spillerne, der har været meget imødekomende, siger Kim Stroustrup.

relaterede artikler

Håber på en samlet bestyrelse i HB&I 18. juni 2021 kl. 14:27

Endnu en træner siger stop 16. juni 2021 kl. 15:53

Debat: Kommentar fra en sponsor 15. juni 2021 kl. 15:11