Nyvalgt HB&I-bestyrelse er konstitueret

Derfor er det næppe en overraskelse, at Stokholm indtager formandsposten. Til gengæld kommer bestyrelsen til at operere helt uden næstformand. Og helt i tråd med generalforsamlingens valghandlinger blev Jesper Egholm Larsen konstitueret som kasserer.

Stokholm oplyser i øvrigt, at bestyrelsen endnu ikke har taget fat på opgaverne med at danne forskellige udvalg i klubben. Ifølge formanden holdes det næste bestyrelsesmøde mandag den 22. marts, og her vil bestyrelsen smøge ærmerne op og begynde på de mange opgaver.