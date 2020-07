Fodboldgolfbanen i Herrestrup lægger græs til DM i august. Foto: Simon Finderup Andersen

Nyrenoveret bane klar til DM

Lokalsport Nordvestnyt - 15. juli 2020

Verdenstoppen kommer til Herrestrup.

Det er måske ikke den mest brugte sætning i hele verden, men det er ikke desto mindre det, der sker, når Odsherred Eventpark til august er vært for DM i fodboldgolf. Danmark er et af de førende lande inden for den lille sport, og otte af spillerne i top 10 i verden er danskere.

Ifølge Mikki Nielsen fra Odsherred Eventpark er det første gang i mange år, at DM bliver spillet på Sjælland. Generelt er sporten større i Jylland, og da Dansk Fodboldgolfforening i 2018 lavede en associeringsaftale med Dansk Golf Union, var alle seks medlemsklubber fra Jylland.

Danmarksmesterskabet bliver spillet den 21. til 23. august på banen i Herrestrup. For bare et halvt år siden var banen dog ikke i en forfatning, så man kunne spille mesterskab på den. Men der er ændret en hel del på den siden.

- Den havde reelt ingen fairway. I stedet spillede man på små plateauer. Men vi har slået græs, rettet ind, tromlet og sået nyt græs. Den er blevet renoveret, så den er rigtig fin. Vi har også lavet en masse forhindringer, så kvaliteten er højnet helt vildt. Og så har vi lavet nye huller. Førhen var hullerne lavet af gamle murerspande, der var gravet ned. De var blevet trykket godt af jorden, så hullerne ikke var lige store, så vi har lavet nye huller. Den har fået en overhaling, så vi nu synes, det er en af de fedeste baner på Sjælland, fortæller Simon Finderup Andersen.

Han er formand for Fodboldgolfklub Odsherred, og siden nytår har han desuden været partner i Odsherred Eventpark.

Fodboldgolfklub Odsherred holdt tidligere til hos Odsherred Fodboldgolf i Kollekolle, men en uoverensstemmelse mellem klubben og banens ejere gjorde, at klubben valgte at flytte til Herrestrup. Det udnyttede Mikki Nielsen til at få Simon Finderup Andersen tilknyttet som partner i Odsherred Eventpark.

Mikki Nielsen fortæller, at han forventer mellem 75 og 100 spillere i A-rækken. Den hidtidige deltagerrekord er 96.

I princippet kan alle tilmelde sig A-rækken, hvor DM bliver afgjort, men der bliver også spillet en B-række.

- A-rækken er for turneringsspillere. Man kan godt tilmelde sig, men så skal man være klar til at få smæk. Hvis man ikke har prøvet at spille en turnering før, så synes jeg, man skal tilmelde sig B-rækken, siger Simon Finderup Andersen.