Nykøbing, her i de orange udebanetrøjer i sidste uges kamp mod Jyderup, er videre i pokalturneringen efter hjemmesejr på 2-0 over Svinninge fra serie 3. Foto: Kim Rasmussen

Nykøbing tager tredje runde med

Det var måske ikke lige kønt altsammen, men til gengæld var Nykøbing IF's serie 4-hold meget effektivt, da Svinninge fra serie 3 blev sendt ud af pokalturneringen torsdag aften med et nederlag på 0-2 på Kongeengen i Nykøbing.

Og som i Jyderup, havde Nykøbing torsdag aften igen svært ved at få udnyttet de chancer, der fra start blev produceret i jævn strøm. Også selv om Svinninge blev reduceret med en spiller efter en halv time, da Nykøbing-angriber Morten Korsbæk Nielsen blev fældet af den udfarende målmand efter en friløber.

Svinninge, der spillede den første kamp i denne sæsons pokalturnering, havde ikke så meget at byde på fremadrettet, men forsvarede sig effektivt og slap til pausen med 0-0.

Men så gik den heller ikke længere for Svinninge-mandskabet, der i starten af anden halvleg kom bagud, da Nykøbings Mathias Feldt udnyttede lidt tilfældigheder i feltet og med en lang tå fik prikket bolden i mål til den ganske fortjente 1-0-føring. Feldt scorede også et enkelt mål i sidste uges pokalsejr over Jyderup.