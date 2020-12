Lammefjorden og Næstved/Herlufsholm spillede uafgjort i efteråret inden nedlukningen af håndbolddivisionerne under 1. division. Det er usikkert, om holdene kommer i gang igen, og hvordan sæsonen kommer til at se ud. Foto: Per Christensen

Nye restriktioner: Det sker der med håndbolden

Lokalsport Nordvestnyt - 07. december 2020 kl. 14:30 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen

- Jeg tror, det er klogest at tænke sig om. Vi behøver ikke at skynde os. At træffe forhastede beslutninger inden jul vil være dumt. Det er bedre at bruge tiden på at finde de rigtige julegaver.

Sådan siger formanden for Håndbold Region Øst, Troels Hansen, efter forlængelsen af corona-restriktionerne frem til 28. februar blev meldt ud mandag af statsminister Mette Frederiksen (S).

I forvejen var håndboldsæsonen for seniorspillere fra 2. division og nedefter afbrudt frem til 3. januar, og antallet af kampe var skåret ned. Med de nye forlængelser af restriktionerne ser det ikke ud til, at der kan spilles håndboldkampe igen før til marts, ligesom holdene kun må træne i grupper af op til 10. Ungdomsholdene og holdene i 1. divison og ligaen er undtaget.

Turneringen står til at slutte søndag den 28. marts, og de fleste hold mangler at spille seks eller syv kampe. Det vil give et meget sammenpresset program. Men Troels Hansen understreger, at en beslutning om at forlænge sæsonen eller lukke sæsonen ned ikke bliver taget i Håndbold Region Øst, men i Dansk Håndboldforbunds turneringsudvalg.

Mens skæbnen for seniorhåndbolden altså må vente, så koncentrerer Håndbold Region Øst sig om de øverste rækker i U17 og U19. Det er rækker, der skal ombrydes til nytår, hvorefter der skal spilles om et mesterskab til foråret. Her mangler der en eller nul kampe for de fleste hold.

- Vi har 12 kommuner i vores område, hvor der kan spilles. Det skulle være svært heldigt, hvis de allesammen møder hinanden. Vi er ikke klar til at kalde det en decideret nedlukning, men der skal bruges meget tusch og meget papir på at få det til at gå op. Det er spørgsmålet, om det er det tusch og det papir værd at få afviklet sidste runde. Og så er det spørgsmålet, om klubberne i det hele taget vil ud at spille nu. Det er også en vigtig faktor, siger Troels Hansen.