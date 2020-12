Tuse og Ringsted i sjællandsserien kan ikke spille træningskampe i vinterpausen med de nye restriktioner. Også sæsonpremieren ser usikker ud. I praksis lukker al fodbold på Sjælland ned indtil efter nytår. Foto: Foto:Mie Neel

Nye restriktioner: Det sker der med fodbolden

Lokalsport Nordvestnyt - 07. december 2020 kl. 15:03 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen

Med forlængelsen af forsamlingsforbuddet på 10 personer frem til den 28. februar står fodbolden under DBU Sjælland i en svær situation.

Selv om børne- og ungdomsfodbolden i lighed med Superligaen, 1. og 2. division er undtaget, betyder det, at der ikke kan spilles seniorkampe eller trænes i grupper over 10. Og det er et problem, når forårets første kamp efter planen skal spilles den 12. februar mellem Roskilde og Herlev i danmarksserien. Og der er planlagt sæsonstart 27. februar i sjællandsserien og 28. februar i serie 1.

- Helt ærligt: Jeg har slet ikke tænkt så langt. Vi har kun tænkt frem til jul. Det kom bag på mig, at de forlængede restriktionerne så langt allerede, siger DBU Sjællands formand Jakob Koed.

Derfor er der ingen plan klar i skuffen for, hvordan sæsonstarten bliver. Men formanden erkender, at det bliver en anderledes sæsonoptakt.

- Vinterfodbold for seniorhold er nok ikke eksisterende, erkender formanden.

Holdene får som udgangspunkt ikke mulighed for at hverken træne som en helhed eller spille træningskampe før marts, men Jakob Kod tør endnu ikke sige, hvornår der bliver sæsonstart. Men han håber, at restriktionerne vil medføre et godt forår.

- Hvis det betyder, at smittetrykket kommer ned, så vi kan afvikle sæsonen uden restriktioner, så skal vi nok gøre, hvad vi kan, med kampprogrammet - selv om det bliver presset, siger Jakob Koed.

Han havde i første omgang forberedt sig på, at øgede restriktioner i og omkring København ville betyde nedlukning af mange aktiviteter inden for indendørs fodbold, futsal og vinterfodbold. Men de nye restriktioner for i alt 38 kommuner sammen med forlængelsen af forsamlingsforbuddet gør, at det reelt er slut med fodboldkampe for i år.

- 31 af de 38 berørte kommuner er DBU Sjælland-kommuner. I praksis betyder det, at fodbolden lukker ned indtil 3. januar, siger Jakob Koed.