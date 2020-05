1. divisionsspilleren Marcus August Christiansen har fået mange nye klubkammerater i Holbæk Tennis & Padel Klub. Foto: Jørgen Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Nye medlemmer vælter ind i sportsbyen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nye medlemmer vælter ind i sportsbyen

Lokalsport Nordvestnyt - 26. maj 2020 kl. 10:27 Af Brian Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Medlemmerne i Holbæk Tennis & Padel Klub står i kø. Både uden for tennisbanerne og uden for de nye padelbaner i Holbæk Sportsby. Faktisk er interessen så stor, at Holbæk Tennis & Padel Klub på landsplan har den næsthøjeste vækst på medlemssiden. Det oplyser Dansk Tennis Forbund, der hvert år erklærer 16 klubber for højdespringere - altså de klubber, der har klaret sig bedst målt på medlemsudvikling i det seneste år.

Holbæk gik fra 500 medlemmer i 2018 til 675 i 2019 - en medlemsvækst på 35 procent. Det er kun overgået af B93.

- Holbæk er en rigtig veldrevet klub. De har formået at udnytte, at de har fået nye faciliteter i Sportsbyen og nye aktiviteter med padel. Klubben har samtidig fået rigtig godt styr på frivilligheden, hvilket vi med selvsyn kunne konstatere, da klubben var medvært for Davis Cup i marts måned, siger direktør i Dansk Tennis Forbund, Emil Bødker.

Ordene og medlemstilgangen luner hos tennisklubbens formand Ole Bindslev, der fortæller at en stor del af de nye medlemmer har fundet vej til klubben og sportsbyen på grund af de to padel-baner.

- Det er stærkt. Vi er lige flyttet i sportsbyen, hvor de to padelbaner har trukket mange til. Tennisanlægget håber vi snart er i orden, det er lidt blæsende, siger Bindslev om det lidt golde landskab omkring grusbanerne, hvor der ikke er meget til at skærme af for den hårde vind.

- Vi skal gerne have tennis med også. Vi får løbende nye medlemmer, men ikke så mange som i padel. Når tennisanlægget er færdigt, så vil der være større nydelse. Som det er nu er der ikke læ for blæst og regn, forklarer formanden.

Bindslev beretter, at den store interesse for padel-tennis har tvunget klubben til at ændre reglerne for, hvor længe man må spille.

- Ud af de 675 medlemmer er cirka 200 rene padel-medlemmer. Derfor har vi måttet søge ekstra tider. Man kan spille fra klokken 8 til 21, og medlemmerne er begyndt at klage over, at de ikke kan komme til. Så vi har nedsat tiden fra to timer til enten halvanden eller en time ad gangen. Vi har to padelbaner, og sportsbyen har to, så vi håber at få en bane mere med tiden, lyder det fra formanden, der sender en del af rygklappene videre til sportschef Carsten Højerslev og trænerteamet, som Mik Ledvonova står i spidsen for.

- Den fremgang vi har skyldes i høj grad trænerteamet og sportschefen. De har gjort et stort arbejde, konstaterer Ole Bindslev.