Ny sejr til Lammefjorden

Med to sejre i løbet af fire dage har Lammefjorden i håndboldmændenes 3. division fået en flot start på sæsonen.

I tirsdags blev det til en kneben hjemmesejr i premieren mod Dalby, og lørdag eftermiddag gentog Lammefjorden kunststykket med en forholdsvis sikker sejr på udebane over Helsingør.

I Helsingørhallen var det Lammefjordens solide bolværk af et forsvar, der gjorde udslaget. Fireback-kæden med blandt andre Troels Jensen og debuterende Lars Mortensen, der begge er kommet fra Jernløse, viste fysik, som hjemmeholdet havde svært ved at dæmme op for. 14 af Helsingørs afslutninger endte i gæsternes parader, og bag det levende forsvar stod Rasmus Andersen hele kampen godt og havde 12 redninger.