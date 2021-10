Tobias Kongstad skifter fra Riwal til Restaurant Suri - Carl Ras på en etårig kontrakt. Foto: Klaus Hestkjaer

Ny rytter skal skaffe resultater til Holbæk-hold

Lokalsport Nordvestnyt - 20. oktober 2021 kl. 19:00 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen

Cykelsæsonen sluttede med flere flotte resultater for det Holbæk-baserede kontinentalhold Restaurant Suri - Carl Ras. Men resultaterne var længe om at komme, og det har givet et stort præstationspres på holdets mange unge talenter.

Det har gået ud over talentudviklingen, og derfor opruster holdet frem mod den kommende sæson.

Holdet har derfor hentet 25-årige Tobias Kongstad hos konkurrenterne Riwal, og teammanager Henrik Egholm varsler flere nye navne i den nærmeste fremtid.

- Det er gået godt i år, men rytterne i toppen har ikke leveret i det omfang, der er nødvendigt. Først i sommers begyndte vi at lave resultater. Det har givet et kæmpe pres. Når toppen ikke leverer, så kommer der et pres på midtergruppen og de unge talenter. Vi har brug for en stærk top, der laver resultater, for at få ro til talentudviklingen. Hvis vi vil gøre noget for de 18-20 årige, så er vi nødt til at have nogen på holdet, der leverer varen, siger Henrik Egholm som begrundelse for forstærkningerne.

Den første forstærkning er altså Tobias Kongstad. Han kommer ikke med mange sejre fra sæsonen, men i begyndelsen af sæsonen imponerede han Henrik Egholm med sejre i to mindre danske løb.

- Det allerførste løb i Snoldelev smadrede han alle andre i regnvejr, og ugen efter vandt han i snevejr.Jo værre vejret er, desto bedre er det for Tobias Kongstad. Han er en rytter med et rasende højt bundniveau, han er sindssygt stærk, han er ikke rasende hurtig, men han kan godt spurte. Og så har han kørt mange år på kontinental- og prokontinentalniveau, siger Henrik Egholm.

Den beskrivelse flugter meget godt med Tobias Kongstads beskrivelse af sig selv.

- Jeg kan godt finde ud af at spurte i mindre grupper, jeg er vedholdende, jeg kæmper til det sidste, og jeg er rimelig god i regnvejr. Det skal man være i Danmark, siger den nye Restaurant Suri - Carl Ras-rytter.

Netop evnen til at køre i regnvejr var med til at sikre VM-titlen i 2019 til Mads Pedersen, som er medejer af Restaurant Suri - Carl Ras.

- Forskellen er bare, at jeg vandt i Snoldelev, og han vandt i Yorkshire, siger Tobias Kongstad med et grin.

Efter syv sæsoner hos Riwal kan skiftet til Restaurant Suri - Carl Ras ses som et skridt ned, men sådan ser Tobias Kongstad ikke på det.

- Jeg glæder mig helt vildt til at køre på et hold, hvor det er mere familiært end på Riwal. Det er ingen hemmelighed, at Restaurant Suri - Carl Ras er et mindre hold, men det glæder jeg mig til. Den opbygning, der er, betyder, at der ikke er det samme pres. Og jeg ser det som en ekstra motivation, at vi skal vise, at vi som et lille hold kan bide skeer med de store, siger Tobias Kongstad.

Og selv om han med sine seks år hos Riwal bliver en af de mest erfarne, glæder han sig også til at bidrage med mere end erfaring.

- Jeg kommer selvfølgelig med erfaringen, men så gammel er jeg heller ikke, og jeg har 100 procent lyst til selv at køre efter resultater. Jeg ved, vi får et rigtigt stærkt hold, og vi kommer til at dominere de danske løb og forhåbentligt også nogle af de udenlandske. Vi kommer til at performe næste år, og jeg glæder mig til at komme til at køre nogle mindre løb, hvor jeg ved, at jeg kan dominere. Løbsprogrammet er anderledes end hos Riwal. Hos Restaurant Suri - Carl Ras handler det om at sejre i de løb, vi deltager i, og ingen løb er for små, siger Tobias Kongstad.