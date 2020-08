Tarik Moruhrib har tidligere spillet i blandt andet i Næstved og Slagelse. Foto: Simon Ydesen

Ny offensiv-spiller til Holbæk

Lokalsport Nordvestnyt - 06. august 2020 kl. 11:48 Af Anders Vestergaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Holbæk er godt i gang i med forberedelserne til 2. division, og i den forbindelse er klubben også ude i spillermarkedet for at jagte forstærkninger.

Sådan en mener man at have fundet i Tarik Mourhrib, der senest har spillet i Ishøj. Tidligere har den 23-årige kantspiller, der også dækker angriber-positionen optrådt for klubber som Næstved, Slagelse og B93. Det er netop via sin fortid i B93, at Tarik Mourhrib er blevet aktuel for Holbæk.

- Morten Rukjær kender Tarik fra en fælles fortid i B93, og så har vi haft ham på prøve. Mest fordi jeg så kunne møde ham. Tarik virker som en flink og behagelig fyr, så vi er glade for at kunne byde ham velkommen til klubben, siger Lars Feist.

Tarik Mourhrib er kendt som en spiller, der kan afgøre en fodboldkamp på egen hånd, og det er en egenskab, som Lars Feist glæder sig til at tilføje en i forvejen spændende offensiv.

- Tarik har noget X-faktor, som vi kommer til at få stor gavn af. Han er dygtig til at skabe noget på egen hånd, og det er en egenskab, som jeg er glad for at tilføje til vores udvalg af offensive muligheder, siger Lars Feist, der valgte Tarik Mourhrib fremfor et lidt mere klassisk alternativ til kanten.

- Som højrekant er Tarik meget indadgående, fordi han har et godt venstreben. Vi havde også en anden mulighed i spil på den position, men det var en spiller, der mindede mere om, det vi har i forvejen på positionen, så det passer fint, at Tarik kan være med her. Han dækker også angriber-pladsen, hvor vi godt kan bruge lidt mere konkurrence, siger Lars Feist.