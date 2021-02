Ny lejesvend imponerede

- Jeg er mindre tilfreds med, at vi har for mange tvivlsomme beslutninger i bagkæden. Vi tager ikke duellerne, og så opstår der farlige situationer, som ikke behøvede blive farlige. Ved 1-1 er der to-tre nærkampe, vi ikke stempler ind i. Det er pisseirriterende. Man er nødt til at vise nosser. De næste fem-otte minutter kom vi under pres. Når vi oplever sådan en periode, skal vi måske bare slå nogle lange bolde. De havde jo problemer ved at spille op nedefra, siger Lars Feist.