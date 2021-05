Ny Rysgaard-rekord og EM-finale

Selv om Mathias Rysgaard fra Kalundborg ikke formåede at kvalificere sig individuelt til hverken EM eller det store mål, OL, blev han lidt overraskende alligevel udtaget til et par af de danske holdkapper ved EM i Budapest, der sluttede søndag.

Og i lørdagens indledende i fire gange 100 meter fri mix satte Mathias Rysgaad, der svømmer for Hørshom Svømmeforening, på førsteturen ny personlig rekord i 100 meter fri med tiden 49.08 sekunder. Så ikke mindst han var stærkt medvirkende til at det oven i købet blev til en markant dansk rekord med tiden 3.28.35 minutter - en forbedring af den tidligere rekord fra 2017 med 1,78 sekund.

- Det gjorde ondt til sidst. Vi tænkte lidt efter indledende i morges, at der var mere i os, så jeg ville gå lidt mere efter det, og det kræver, at man går hurtigt ud. Men jeg tror, der mangler lidt træning. Jeg har trods alt kun trænet i et par måneder som jeg vil. Jeg gav det et forsøg, det var ikke godt nok, og jeg er ked af det på holdets vegne. Men you live, you learn, lød det pustende bag mundbindet i en kommentar til TV2 fra Mathias Rysggard umiddelbart efter lørdagens finale.