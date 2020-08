Raklev scorede ni gange i de første to kampe i sæsonen, men lørdag lykkedes det ikke at bryde Herfølges forsvar op i hjemmekampen, som endte 0-0.

Nulløsning i raklev

Efter sejre på 5-0 og 4-0 i sæsonens to første kampe lykkedes det kun delvist for Raklev at fortsætte stimen, da Herfølge lørdag var på besøg i serie 1 i fodbold.