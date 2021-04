Nulløsning i bundbrag

I første halvleg kunne man ikke se, at begge hold skulle bruge en sejr. til gengæld kunne man tydeligt se, at ingen af holdene ville tabe.

Ingen af holdene blev for alvor farlige før pausen, men Holbæks målmand Mikkel Kvist måptte en enkelt gang pille et indlæg for næsen af en fri angriber.

Mod kampens slutning var det tydeligt, at Holbæk jagtede sejren. Det gav en række halve chancer, men holdet knækkede også, og det gav flere kontramuligheder for Tønder.

Otte minutter før tid følte Holbæk sig snydt for et straffespark for hands, men det blev ikke dømt. I stedet var det hjemmeholdets Martin Riis, der var tæt på at afgøre kampen, da han kom til en stor hovedstødschance efter et hjørnespark i kampens overtid.