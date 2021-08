Nul point på det nye Raklev-græs

Den så indbydende ud i eftermiddags-solen, og den var efter sigende også god at spille på, men der var ikke point at hente på den, da Raklev i fodboldens serie 1 indviede det nye græsunderlag på hjemmebanen ved Røsnæshallen med et smalt nederlag på 0-1 til Avarta lørdag eftermiddag.

På det nye græstæppe kom Raklev hurtigt under pres, og efter et kvarter kom gæsterne foran, da Tobias Astrup kom fri efter en personlig fejl på Raklevs højrekant og sendte bolden under den udfarende Raklev-keeper Nikolaj Edling.

Hjemmeholdet skulle bruge nogle minutter til at sunde sig, men kom efterhånden lidt mere med uden dog at kunne spille sig til chancer over for en meget stærk modstander, der var velorganiseret og duelstærk - og i øvrigt i sæsonpremieren havde sent et signal med hjemmesejren på 6-0 over Holbæks andethold.